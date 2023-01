Unesco | fondi per 3 siti italiani da ministero della Cultura

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il ministro, Gennaro Sangiuliano, firma venerdì scorso il decreto che stanzia oltre 190mila euro a favore di 3. Due si trovano in Liguria e uno in Piemonte. Nello specifico: – 67.500 euro per il Comune di Portovenere (Sp) per la valorizzazione dei collegamenti, per i lavori di pulizia dei sentieri nel sito di Portovenere, cinque terre e isola Palmaria, Tino e Tinetto; – 29.700 euro per l’allestimento di spazi dedicati alle attività didattiche destinati all’Associazione per il patrimonio dei paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato; – 100.000 euro per il loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune di Genova. L'articolo proviene da Ildenaro.it.