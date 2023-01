Una struttura militare iraniana è stata attaccata da droni

Il Garante dei detenuti Mauro Palma dice che è urgente il trasferimento di Cospito inadatta dotata di un centro clinico. Il carcere di Sassari Bancali non ha centro clinico e nei ...... inclinica privata di Lucca, un centro di eccellenza a carattere nazionale. Sul caso indaga la Procura di Lucca. Sono tre i medici dellasanitaria iscritti nel registro degli indagati. ...

Iran, attacco con droni a una struttura di difesa a Isfahan RaiNews

Droni colpiscono il cuore dell’Iran. Dettagli e aggiornamenti Formiche.net

Chi ha colpito con droni una fabbrica militare in Iran Al Arabiya: "Coinvolti gli Usa e un altro paese" L'HuffPost

Lite in famiglia, donna accompagnata in una struttura protetta TuttOggi

Una struttura lussuosa a pochi passi dal mare LaVoce del popolo

Durante il post operatorio per un'operazione di routine alla tiroide in un centro specializzato di Lucca, ha tragicamente perso la vita all'età di 76 anni il noto ...Era una struttura, questa, che mancava dai fondali dei videogiochi da quasi un decennio, per la precisione dall'era di The Elder Scrolls III: Morrowind e World of Warcraft, nei quali anziché poter ...