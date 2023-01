Una partita di calcio tra Under 17 a Palermo è finita in rissa

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Botte in campo, aggressioni e un'invasione di campo di genitori inferociti dopo la sospensione della: è quanto accaduto adurante unadi allievi regionali17 tra Sporting Termini e Fincantieri. La squadra di casa ha denunciato sui social il comportamento "vergognoso e inspiegabile" dei calciatori della Fincantieri che, furiosi per l'espulsione di due loro giocatori, avrebbero "aggredito con pugni, calci e pestati a terra con violenza inaudita inspiegabile" i loro rivali. "Sembravano animali impazziti", hanno scritto i dirigenti dello Sporting che hanno anche postato le foto dei volti tumefatti e delle ferite riportate da alcuni giocatori. Latra lo Sporting in lotta per la salvezza e Fincantieri alla caccia dei playoff si è giocata al comunale di Campofelice ...