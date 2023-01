“Una faccia di m” Il giornalista fa imbufalire Gattuso in conferenza

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Gennaroè così, nel bene e nel male. Piuttosto complicato che riesca a fingere uno stato d'animo diverso da ciò che sente dentro. E' uno di quegli allenatori, alla “Mourinho” per capirci, che quando ha un problema te lo dice senza troppi giri di parole. A farne le spese è stato unspagnolo che, durante lastampa che ha preceduto la gara di Liga contro il Real Valladolid, ha ricevuto una risposta a tono dall'allenatore del Valencia. Il “periodista”, come si chiama da quelle parti, ha provato a chiedere perchéfosse così scuro in volto. Quasi più deluso che arrabbiato. Immediata la replica dell'ex centrocampista del Milan: «Tu hai mai giocato a calcio?». Ilha detto di aver militato solo in categorie molto basse. «Ecco», riprende la parola ...