Una cometa più vicina che mai

(Di domenica 29 gennaio 2023) La Nasa ha scelto come foto del giorno per il 28 gennaio lacosiddetta di Neanderthal che passa accanto all'Etna. In questa settimana lapuò essere visibile anche a occhio nudo

'Per quanto non sia stato difficile raggiungere la posizione da cui riprendere la- ha ... Durante la notte la temperatura è scesa a - 8°C a quota 2000mt,temperatura eccezionalmente fredda ...... sono fumarole da cui escono vapori vulcanici, e in tutto questo, la bellezza del cielo con la splendidache sorge dal fianco del vulcano. Essa risplende grazie abellissima chioma verde ...

La Nasa ha scelto come foto del giorno per il 28 gennaio la cometa cosiddetta di Neanderthal che passa accanto all'Etna. In questa settimana la cometa può essere visibile anche a occhio nudo ...Finalmente la cometa dei Neanderthal è visibile ad occhio nudo! Chissà se 50 mila anni fa gli ominidi di Neanderthal l'hanno vista passare. Fatto sta che adesso la cometa ha raggiunto la magnitudine ( ...