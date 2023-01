Un mollusco killer infesta il lago di Garda | cosa succede

"Si chiama Dreissena bugensis ed è un, comunemente detto "quagga mussel", originario del ... Vi è poi il gamberetto, Dikerogammarus villosus, temibile predatore per le uova dei pesci. Ma ...Ilbivalve in questione è una Corbicula fulminea , comunemente nota come vongola ... quella del gamberoe della vongola asiatica. La fauna ittica locale da allora è in declino, ...

Lago di Garda, il mollusco killer arriva da Russia e Ucraina: perché ... IL GIORNO

Medico ucciso con l'accetta, Giorgio Falcetto visitò il killer Bifronte il 2 febbraio 2021 IL GIORNO

Come contenere l'impatto dell'eolico offshore sulle specie animali Qualenergia.it

Sanpellegrino ferma la fabbrica: manca l'anidride carbonica per l'acqua gassata IL GIORNO

Federico Salvini, il figlio del ministro rapinato a Milano. "Purtroppo capita a tanti" IL GIORNO

Scoperta una nuova specie nel lago di Garda, la Dreissena bugensis arriva dall'est Europa, ed è molto invasiva. Cosa dicono gli esperti ...Avvistata nel Benaco la 43esima specie aliena presente nel lago: originaria del Dniepr è tanto invasiva da poter soppiantare le altre ...