Un maldestro errore ha fatto rischiare guerra e caos tra Coree

Leggi su iltempo

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un gestoche poteva costare caro. Anzi carissimo. Un soldato della Corea del Sud ha sparato percon una mitragliatrice vicino al confine con la Corea del Nord, spingendo i militari a informare Pyongyang che la sparatoria non era intenzionale per evitare qualsiasi tipo di escalation. In particolare, ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, sono stati quattro i colpi sparati durante un addestramento serale lungo il confine nella provincia di Gangwon. Tutti i proiettili sono caduti sul lato Sud e non è stato riportato alcun danno. L'unità militare ha immediatamente informato la Corea del Nord che gli spari non erano intenzionali e ha intensificato la vigilanza. «Non sono stati rilevati segnali particolari dal lato nord, ed è in corso un'indagine per capire le circostanze esatte dell'incidente», ha detto a Yonhap un ufficiale ...