(Di domenica 29 gennaio 2023)danese delsi può definire tanto continuo quanto consacrato con i colori nerazzurri «Siete voi che giudicate, a me è sempre piaciuto». Queste sono state le parole di Gasperini alla domanda fatta nei confronti del danese dopo la vittoria contro la Sampdoria, e se per il mister di Grugliasco potrebbe sembrare scontato il grande impatto dicon, dall’altra la crescita del giocatore è assai sorprendente. Statisticamente il ragazzo ha segnato consecutivamente contro Juventus e, appunto, Doria, ma è l’impronta all’interno del gioco che porta garanzie finalmente consacrate dopo annate troppo altalenanti. Ci è voluta tanta pazienza per aspettare la sua evoluzione (da esterno macchinoso a freccia quasi perfetta), ...

Un Joakim niente Maehle sulla fascia: l'esterno che l'Atalanta aveva bisogno Calcio News 24

