Un altro Domani | anticipazioni delle trame dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ecco ledi un Unper le puntate dal 30al 3: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5 Ecco ledi Un, relative alle puntate in onda dal 30al 3su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Unè disponibile in streaming, in diretta e in replica, ...