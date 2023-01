(Di domenica 29 gennaio 2023) Come ai tempi dell’Urss, i ragazzi dovranno imparare l’uso di fucili d’assalto Ak e bombe a mano, fare esercitazioni e saluti militari Laai tempi dell’Urss con l’addestarmentonelle. Lo scrive l’intelligence britannica nel suo bollettino giornaliero. Secondo i dettagli forniti dal ministero russo dell’Istruzione sulll’obbligatorio nellesecondarie a partire dal prossimo primo settembre, i ragazzi dovranno imparare l’uso di fucili d’assalto Ak e bombe a mano, fare esercitazioni e saluti militari. Inoltre, dallo scorso dicembre è stato annunciato un programma “dibase” per gli studenti universitari. “Queste iniziative – conclude il bollettino ...

