Ultime Notizie Roma del 29-01-2023 ore 12 | 10

(Di domenica 29 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica da Francesco Vitale il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’ha definito un accordo storico è quello tra any e Noc siglato il 28 gennaio a Tripoli L’intesa fa sì che si prosegue la lunga e proficua collaborazione tra Italia e Libia investimento complessivo dovrebbe aggirarsi sui 8 miliardi di dollari voltiamo pagina continuiamo a parlare di economia mentre il prezzo del gas Cala del 44,1% sulla mercato di Amsterdam quello di riferimento per l’Europa con i futures per consegna febbraio a 54,30 €5 al megawattora che fa stimare un deciso taglio alle bollette del prossimo mese il governo lavora misure di sostegno ai costi dell’energia andiamo all’estero la pulizia di Memphis Tennessee annunciato di aver sciolto il gruppo speciale Scorpion di cui facevano parte 5 poliziotti in Criminal la morte di Tyrone Wood la Pro ...