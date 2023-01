Ultime Notizie Roma del 29-01-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio accelerare l’iter per il porto d’armi ai civili rafforzare gli insediamenti ebraici con il dispiegamento di ulteriori soldati e poliziotti revocare i benefici della Previdenza Sociale alle famiglie dei terroristi sono alcune delle misure decise dal gabinetto di sicurezza convocato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per rispondere agli attacchi palestinesi a Gerusalemme il governo israeliano vuole anche una nuova legge per revocare familiari dei terroristi le carte di israeliane diverse esplosioni tre o quattro secondo testimoni si sono verificate ai spara in Iran e canali telegram legati alle guardie rivoluzionarie riferiscono che un deposito munizioni delle Forze Armate iraniane è stato colpito da un drone secondo la TV di Stato iraniana II B che cita punti ufficiali ...