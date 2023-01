Ultime Notizie – E’ morto Ludovico Di Meo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 29 gennaio 2023) Il direttore generale di San Marino Rtv,Di Meo èquesta mattina a Roma. Nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un’operazione alle coronarie. Lo rende noto la stessa San Marino Rtv. Dimesso dall’ospedale e tornato a casa, spiega la società, “il direttore della nostra Emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all’intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario”.Di Meo, nato a Roma nel 1959, lascia la moglie Paola e le due figlie Federica e Flaminia. Il Presidente del Cda San Marino Rtv, Pietro Giacomini lo ricorda “per la disponibilità e competenza”, “sempre pronto a collaborare per il bene dell’emittente”. “Un grande dispiacere. Ci univa un rapporto di stima ed amicizia reciproca”. L’intera azienda si stringe attorno ai familiari e partecipa al loro dolore. Di Meo ha ...