Ultime Notizie – Bolletta gas | “ecco quanto si risparmia con tariffe a -40%”

(Di domenica 29 gennaio 2023) “Una riduzione delledel gas del 40% a gennaio equivarrebbe ad un risparmio sulladel gas pari a 845 euro a famiglia su base annua”. Lo afferma il Codacons che, dopo le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, diffonde i dati ufficiali sulle conseguenze per le tasche degli italiani. “A dicembre ledel gas stabilite da Arera per il mercato tutelato sono salite a 150,95 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Un eventuale abbattimento delle bollette del 40% – analizza il Codacons – porterebbe quindi il costo del gas a scendere a gennaio a quota 90,57 centesimi di euro al metro cubo”. “Se dovessero trovare conferma le previsioni del ministro, lamedia annua del gas, considerati i consumi di una famiglia ‘tipo’, passerebbe così dagli attuali 2.113 euro ...

... Grotta riesce in questa fase centrale del set a non perdere altro terreno (10 - 13 firmato da Breuning) ma non è più incisiva come nelleprestazioni e ne approfitta quindi Trillini per ...Le luci (poche) e le ombre (tante). Non si discosta poi molto dagli ultimi dieci precedenti anni l'inaugurazione dell'anno giudiziario di Napoli, aperto dal presidente vicario della Corte d'Appello, ...

Guerra in Ucraina, ultime notizie di oggi. Attacco missilistico russo in corso su Kiev e Kharkiv Virgilio Notizie

I Ricchi e Poveri: «Io ero operaio e lei benzinaia, fu Califano a lanciarci. Il nostro amore Fu bellissimo» Corriere della Sera

Omicidio a Brescia, accoltella il marito alla gola davanti al figlio 15enne Corriere

Rubavano bagagli griffati sul Frecciarossa Milano-Roma, arrestate tre persone: come individuavano le vittime Virgilio Notizie

Il treno da Trapani a Ragusa: 13 ore e 8 minuti, è il più lento d’Italia Corriere della Sera

L’ultimo bilancio della RAI reso pubblico (quello del 2021) parla chiaro. C’è il pareggio, ma senza gli introiti del canone RAI sarebbe stata una perdita. Dall’alto, quindi, continuano a dire che la ...PALERMO (ITALPRESS) – Mentre a livello nazionale si parla della possibilità di realizzare il ponte che colleghi la Sicilia al resto dell’Italia, i problemi dei trasporti nell’Isola restano legati a de ...