Ultime Notizie – Berlusconi annuncia new entry ad Arcore | “Dopo Dudu ecco Drago e Lupo”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nuova cucciolata di barboncini bianchi a casa. Con un post sul profilo Instagram il Cavalieredue newa quattro zampe ad. ”Peter, Chou Chou,già li conoscete, abbiamo appena accolto in famiglia, i più piccolini!“, scrive Silviopostando una foto che lo ritrae sorridente sul divano di Villa San Martitno con in grembo 5 cani, compresi i cuccioli ultimi arrivati. ”Quanta gioia regalano i nostri amici a quattro zampe! Buona domenica a tutti!”, assicura il leader di Forza Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione