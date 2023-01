Ultime Notizie – Attacco sedi diplomatiche italiane | Tajani | “Non abbassiamo la guardia”

Leggi su informazioneriservata.eu

"Siamo certamente preoccupati, ma abbiamo reagito dall'inizio". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri Antonio, parlando a Mezz'ora in più degli attacchi alle nostrea Barcellona e Berlino attribuiti agli anarchici. "I carabinieri stanno rafforzando la sicurezza in tutte le nostre ambasciate" spiega. La rassicurazione del ministro è arrivata dopo che già nei giorni scorsi, prima degli ultimi attacchi, si era deciso un innalzamento dei livelli di sicurezza intorno a tutte le nostrein Spagna e Germania.