Ultime Notizie – Alfredo Cospito | proiettile in una busta al ‘Tirreno’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 29 gennaio 2023)con unal. La missiva con minacce ai magistrati in riferimento alla vicenda giudiziario dell’anarchicoè stata recapitata al direttore del quotidiano, Luciano Tancredi. Oltre al, all’interno anche un foglio a quadretti in cui era vergato un messaggio scritto a stampatello: “Semuore i giudici sono tutti obiettivi. Due mesi senza cibo. Fuoco alle galere”. Il messaggio recava anche la firma, una “A” maiuscola. Il, lae la lettera sono stati sequestrati dalla polizia di Livorno che ha aperto una inchiesta per ricostruire la provenienza del messaggio. La notizia è stata diffusa oggi dal giornale. La lettera è arrivata ieri dentro una ...