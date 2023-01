UFFICIALE – Chelsea | Malo Gusto in arrivo a giugno

Leggi su 11contro11

(Di domenica 29 gennaio 2023) Continua la lunga sessione di mercato a Stamford Bridge. Ilha ufficializzato l’didal Lione. Il giovane terzino destro arriva per una cifra di 30 milioni, firmando un contratto di 6 anni e mezzo. Il francese resterà però in prestito al Lione fino a fine stagione per unirsi alprima dell’inizio della prossima stagione. Arriva in una stagione che lo ha già visto titolare in ogni sua presenza in campionato, costringendolo a non giocare solo quando infortunato. Ilacquista così un calciatore dal futuro che sembra brillante, continuando a rinnovare la propria rosa. Questo è infatti l’acquisto numero 8 di questo calciomercato e il più vecchio di questi nuovi giocatori è Joao Felix con 23 anni.è il nuovo ...