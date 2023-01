Ucraina | Zelensky | “Per fermare il terrore russo servono missili a lunga gittata” E Putin addestra i ragazzi alla guerra

(Di domenica 29 gennaio 2023) - Il presidente ucraino,, lancia l'ennesimo appello all'Occidente: "Perilabbiamo bisogno di". Lo ha ribadito - come riporta il Kiev Independent - il presidente dell', Volodymir, sottolineando che iHimars attualmente utilizzati da Kiev hanno unadi 80 chilometri e non possono raggiungere molte delle aree occupate dai russi L'articolo proviene da Firenze Post.

Lo scrive Politico, ricordando che Kiev ha già sollecitato questa fornitura e che per ora l'amministrazione Biden non la esclude 2023 - 01 - 29 09:30:13: l'ha bisogno di missili a ...Vox populi direbbe che potrebbe essere il caso di far intervenire, seppure in maniera virtuale, il Presidente dell'al Festival di Sanremo prossimo venturo. Un bel respiro per ...

Ucraina, Zelensky: "Grazie a chi non vede tabù nel fornirci armi" | Missili sul Donbass, Kiev: almeno tre morti TGCOM

Guerra Ucraina, Zelensky: «Ci servono missili a lungo raggio». Mosca lancia l'addestramento militare nelle scu ilmessaggero.it

Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 28 gennaio la Repubblica

Alla fine della giornata che ha visto il suo Paese nuovamente sotto l’attacco dei missili di Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna nel suo video quotidiano ad accusare il regime russo ...Alla fine della giornata che ha visto il suo Paese nuovamente sotto l’attacco dei missili di Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna nel suo video quotidiano ad accusare il regime russo ...