Ucraina | Zelensky chiede missili a lungo raggio | “Fornitura vitale” Scholz | “Parlerò con Putin | spetta a lui ritirare truppe”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Dopo il via libera ai carri armati Leopard e Abrams, l’ai partner alleati, compresi i sistemistici tattici MGM-140 (Atacms), per fermare il “terrore russo”. Gli stessi che – secondo Politico – il presidente Volodymyraveva chiesto senza successo durante il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington il 21 dicembre. A motivare il no degli Usa, il timore di un’escalation e che i dispositivi militari possano essere utilizzati per attaccare il territorio russo. Ma Kiev ne ribadisce l’urgenza: “L’– ha detto– ha bisogno diper impedire agli occupanti di posizionare i ...

O è proprio questo il volere di Dio Stiamo vivendo la guerra income un avvenimento dell'... Ci mettiamo la coscienza a posto mandando armi a, ma non basta riconquistare le città ...L'ospitata dia Sanremo, ad esempio: da giorni funge da arma di distrazione di massa, ne ... E' la pagina ufficiale dedicata all' assistenza militare all'. Oltre a quantificare subito ...

KIEV – Il presidente ucraino, Zelensky, lancia l'ennesimo appello all'Occidente: "Per fermare il terrore russo abbiamo bisogno di missili a lunga gittata". Lo ha ribadito – come riporta il Kiev ...