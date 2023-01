(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olafè pronto a parlare nuovamente con il presidente russo Vladimirperallain. “nuovamente al telefono con, perché è necessario parlare gli uni con gli altri”, ha detto in una intervista al quotidiano Tagesspiegel. Tuttaviaha ribadito che la pace è nelle mani di. “Sta aritirare le sue truppe dall’a questaterribile e insensata che è già costata centinaia di migliaia di vite”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La replica del ministro, allarme di Kiev: "Russia prepara ondata attacchi per il 24 febbraio" Tuttaviaha ribadito che la pace è nelle mani di Putin. "Sta a Putin ritirare le sue ...Per approfondire Il caso " L'Italia non vuole la guerra: "Basta con l'invio di armi" Il retroscena " La nota segreta del generale Usa: "Tra due anni il conflitto tra America e Cina" Perché l'...

Carri armati all'Ucraina, piccolo capolavoro di Scholz. Basterà Today.it

Ucraina, Scholz: "Parlerò con Putin, tocca a lui mettere fine a guerra" Adnkronos

Guerra in Ucraina. Zelensky: "Abbiamo bisogno di missili a lunga gittata" - Nuove sanzioni di Kiev contro 182 società russe e bielorusse e tre individui - Nuove sanzioni di Kiev contro 182 società russe e bielorusse e tre individui RaiNews

Russia, le news sulla guerra di oggi 29 febbraio La Stampa

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky: "Servono missili a lungo raggio o continueranno a distruggere le ... la Repubblica

Nuovo appello di Zelensky. L’Ucraina ha bisogno di missili a lunga gittata per fermare il “terrore russo”. Lo ha ribadito il presidente ucraino sottolineando che i missili Himars attualmente utilizzat ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz vuole continuare a lavorare per porre fine alla guerra contro l'Ucraina, tramite colloqui diretti con ...