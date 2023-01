Ucraina | Kiev | “Ci servono 24 caccia”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) –chiede 24ai Paesi alleati. In un’intervista a ‘El Pais’ il portavoce dell’aeronautica militareYurii Ihnat ha detto che spera di poter ricevere gli F-16 americani, ma che sta valutando anche i Rafale francesi e i Gripen svedesi. Secondo Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’, le forze armate di Mosca si stanno preparando a una nuova ondata di attacchi contro l’prima del 24 febbraio, ovvero del primo anniversario del lancio della guerra. LE SANZIONI DI ZELENSKY – Il presidente dell’Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni contro 185 persone giuridiche e individui che assistono la Russia nel trasporto ferroviario di attrezzature militari e soldati. “I loro beni in ...