Tyre Nichols | licenziati i 5 poliziotti neri che lo hanno pestato e ucciso Smantellata l’unità speciale anticrimine “Scorpion”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023)sfilato in migliaia in tutto il Paese. Da New York City ad Atlanta, da Boston a Los Angeles, e ancora, Baltimora, San Francisco e Portland. I video del pestaggio a Memphis difatto deflagrare le proteste – finora pacifiche – negli Usa contro l’ennesimo caso di violenza delle forze dell’ordine. E diversamente da diversi drammatici precedenti, questa volta anche i, come la vittima, sono di colore. Il tema razzista, dunque, non c’è, ma resta la brutalità gratuita della polizia, che ha spinto migliaia di persone a chiedere giustizia pere la fine del “terrore poliziesco”. La morte del 29enne – fermato dagli agenti il 7 gennaio, preso a calci e pugni e morto in ospedale tre giorni dopo il pestaggio – ha fortemente scosso il Paese, dall’opinione ...