Tumore al seno | le terapie integrate aiutano ma solo una donna su due le conosce

(Di domenica 29 gennaio 2023) Un grande aiuto per le donne in cura contro un carcinoma mammario può arrivare dalle cosiddette “”. Dallo yoga all’agopuntura, dalla nutrizione personalizzata a specifici programmi di fitness, fino a consulenze psicologiche e integratori naturali. I benefici sono importanti, per esempio riescono a rendere i trattamenti più sopportabili. Tuttavia nel nostro Paese meno di una paziente su due conalricorre a questo tipo di, il più delle volte perché nessuno gliene parla o per assenza di disponibilità nella struttura in cui sono in cura. Ad alzare il velo su questa carenza sono gli specialisti della Rete oncologica pazienti Italia (Ropi), in una ricerca sull’argomento presentata in occasione del primo incontro “e ...