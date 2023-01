TS – Milan | Zaniolo fantasma a San Siro

(Di domenica 29 gennaio 2023) 2023-01-29 13:39:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:O – Unaleggia su San. E risponde all’identikit di Nicolò. Paolo Maldini e Ricky Massara l’avrebbero voluto in carne e ossa allo stadio, ma le leggi incrollabili delamericano prevedono rigidi budget da rispettare e così i dirigenti rossoneri hanno presentato una offerta insoddisfacente per la Roma, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato però alla Champions che è pure obiettivo di Mourinho, altro buon motivo perché arrivasse un no da Trigoria., che problema!però ha rotto con società, allenatore e tifosi e quindi le ultime ore di mercato potrebbero proporre un ribaltone a ora del tutto inatteso. Certo è che se ...

...del: 'Tu hai mai giocato a calcio'. Il giornalista ha detto di aver militato solo in categorie molto basse. "È un mese che lo dice...". Il retroscena di Mou: spara a zero su'Ecco', ...separato in casa: la Roma lo multa e lo esclude dall'EuropaIn mattinata, dopo la conferenza di Mourinho, è arrivato uno striscione dei tifosi giallorossi all'indirizzo di Nicolò: ...

Milan, il problema a destra resta. Servirebbe uno come Ziyech o... Zaniolo La Gazzetta dello Sport

Zaniolo attende il Milan, i tifosi della Roma attaccano: “Traditore” – FOTO MilanLive.it

Zaniolo, rebus finale tra Roma e Milan. Inter, Skriniar andrà al Psg. Dopo Darmian ora i rinnovi di Chalanoglou e Dzeko. Juventus, niente vice Cuadrado. McKennie al Leeds TUTTO mercato WEB

Anche Mourinho scarica Zaniolo. Milan in attesa fino alla fine ForzaRoma.info

"Zaniolo traditore, m... senza onore". È ciò che si legge su uno striscione affisso sul ponte di via degli Annibaldi, vicino al Colosseo. Anche il tifo giallorosso si schiera contro Zaniolo che ha pri ...Zaniolo adesso è solo. A Trigoria in molti si sono allontanati da lui, Mourinho compreso, che ha usato parole dure per raccontare il suo comportamento verso la Roma, scrive Gianluca Lengua su Il… Legg ...