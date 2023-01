TS – “Lookman e Boga decisivi” Sulla Champions…

(Di domenica 29 gennaio 2023) 2023-01-29 01:38:28 Torino, l’ultimo titolo di TS: BERGAMO – “Queste sembrano partite facili e invece sono difficili, anche per il valore della Sampdoria, che chiudeva bene gli spazi. Abbiamo avuto bisogno di giocare con buona qualità, con attenzione. La partita è stata comunque aperta fino al novantesimo“. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commentando a Sky Sport la vittoria contro la Sampdoria. “Questo è un campionato un pò strano perché è stato spezzato. Fino al Mondiale si guardava poco la classifica, poi invece quando è ricominciato il campionato abbiamo visto che tutto sommato non eravamo così messi male“, ha aggiunto Gasperini. Atalanta, Gasperini e l’elogio aParole d’elogio per Ademola, protagonista anche questa sera: “Ha fatto un grande gol, ci sta dando tantissimo. Un ...

Gasperini si è soffermato suci sta dando tantissimo. Non solo per i gol, ma anche per l'apporto che dà alla squadra in generale.Deve attaccare di più l'area, invece ...... Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (42' st Demiral); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle (23' st Ruggeri);(37' st Muriel), Hojlund (23' st Zapata),(23' st Pasalic). (31 Rossi, 57 ...

A pochi minuti dalla fine del primo tempo l’Atalanta passa in vantaggio con Maehle: cross dalla sinistra di Boga, colpo di testa di Lookman che si stampa sul panl. Hateboer è il più veloce di tutti e ...Gasperini ha detto che "Lookman stasera ha fatto un grande gol (12º sigillo in campionato per il nigeriano) e ci sta dando tantissimo. Un giocatore così, per numero di marcature e apporto che dà alla ...