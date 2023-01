Trovato piombo in un prodotto | scatta il ritiro dai supermercati

Leggi su quifinanza

(Di domenica 29 gennaio 2023) Carrefour ha ritirato unper la possibile migrazione didovuta al contatto prolungato con alimenti caldi o alte temperature. Il gigante della grande distribuzione organizzata raccomanda ai consumatori di non usare più l’oggetto richiamato e di riportarlo immediatamente al punto vendita in cui è stato acquistato, fornendo dettagli preziosi sui lotto che potrebbero rappresentare un rischio per la salute. Anche in piccole quantità ilpuò rivelarsi pericoloso, in particolare con un’esposizione prolungata o cronica a questo metallo pesante. Quali sono i taglieri di bambù di Carrefour ritirati dal mercato: lotti e modelli Carrefour ha ritirato il tagliere in bambù del marchio Carrefour Home per la possibile migrazione dioltre i limiti consentiti dalla legge dovuta al contatto con alimenti ...