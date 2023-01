Tripletta Girelli | Juventus Women Vince 5-0 Contro Sampdoria

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023)show: ladomina la Samp 5-0! Un successo da incorniciare per la, che al campo Ale&Ricky di Vinovo ha travolto 5-0 la. Una prestazione di forza e di orgoglio, che ha visto come protagonista assoluta Cristiana, autrice di una. Una partita che le ragazze di mister Montemurro hanno iniziato con il piede giusto, segnando già dopo un minuto e mezzo: Beerensteyn prova la conclusione, murata dalla difesa, maè pronta sulla ribattuta e non sbaglia, portando in vantaggio le bianconere. Un pressing forsennato che non lascia scampo alle avversarie, e al 17? arriva la rete del 2-0: Cantore scappa sul filo del fuorigioco e con uno splendido pallonetto batte Odden. Ad ...