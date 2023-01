Trasparenza prezzi carburanti | audizione degli esperti

Leggi su lopinionista

ROMA – Lunedì 30 gennaio la Commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge sulle disposizioni urgenti in materia dideideie di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, svolgerà le seguenti audizioni: ore 12 Libera associazione di distributori gas e affini (Aldigas); ore 12.15 Agenzia delle entrate; ore 12.30 Agenzia delle dogane e dei monopoli; ore 12.45 Guardia di finanza; ore 13 QualEnergia.it. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.