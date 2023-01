(Di domenica 29 gennaio 2023)39 passeggeri sonoe altri quattro sono rimasti feriti nell’incidente che ha coinvolto un pullman ,to in unnella provinciaa del Balochistan sudoccidentale domenica...

Il Nanga Parbat non è una montagna come la altre. Si trova nel Kashmir, in, e il suo nome in lingua urdu significa Montagna Nuda, ma per gli sherpa del Nepal è la ... Eppure quellanon ...Sono Australia, Azerbaigian, Bhutan, Ecuador, Egitto, Iran, Nepal,e Repubblica di Corea. ... I governi devono agire per porre fine a questaprevenibile'. Anche un numero crescente ...

Tragedia in Pakistan, bus precipita in un burrone. Almeno 39 morti Gazzetta del Sud

Sposa un uomo scelto da lei, 19enne uccisa dal padre con un colpo ... Fanpage.it

Pakistan: Unicef, "le piogge sono finite ma 4 milioni di bambini ... Servizio Informazione Religiosa

Il Pakistan dal diluvio alla resilienza climatrica Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Yasmeen Lari: La mia architettura sostenibile per risollevare il ... left

Ennesimo delitto d’onore in Pakistan: una ragazza di 19 anni è stata uccisa dal padre a colpi di arma da fuoco dopo aver sposato un medico che ...A bordo c'erano 72 persone, compresi i 4 membri dell'equipaggio: è purtroppo l'ennesimo incidente aereo nel Paese ...