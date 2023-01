Traffico Roma del 29-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’ascolto alle porte diintenso dei concessionato sulla A24L’Aquila tra Vicovaro e Tivoli rallentamenti fino alla barriera in direzione della capitale risolto l’incidente sulla statale 148 Pontina file in progressiva diminuzione tra Pomezia e Castelno versonelintenso sulla diramazione per Napoli in avvicinamento al raccordo è sul raccordo rallentamenti e code a tratti tra via Pontina è la diramazioneSud per il trasporto pubblico e ricordiamo che questa sera riprendono i lavori di ammodernamento della metro a chiusura anticipata quindi alle 21 con bus sostitutivi fino a fine servizio dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...