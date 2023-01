Traffico Roma del 29-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati sempre regolare la circolazione sulle principali arterie stradali della capitale ad Ostia possibili rallentamenti per incidente su via delle Baleniere altezza via delle Canarie a causa di un incidente in zona Valle Giulia limitato il servizio delle linee tram 3L 19 a Piazza Galeno nel tratto interrotto predisposto un servizio bus sostitutivo alle 18 allo stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio Fiorentina Oltre alle consuete modifiche alla circolazione ricordiamo il divieto di fermata il Lungotevere della Vittoria da piazza Maresciallo Giardino fino a Piazza del Fante e per parcheggiare e poi muoversi a piedi a disposizione i parcheggi a Piazzale Clodio e al Villaggio Olimpico nel viale diciassettesima Olimpiade per il trasporto ferroviario sospesa la linea convenzionaleFirenze per la presenza di ...