Traffico Roma del 29-01-2023 ore 14 | 30

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoregolare scarso al momento sul Raccordo Anulare il lungo le consolari circolazione senza particolari difficoltà in città nel quartiere salario Trieste è chiusa alvia dei Giordani in prossimità di via di Trasone per una voragine al via da domani mattina la nuova fase di lavori di potatura su via Nomentana tra viale Regina Margherita & corso Trieste chiusura In entrambe le direzioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 deviazioni per 5 linee bus per il trasporto pubblico ricordiamo che questa sera riprendono i lavori di ammodernamento della metro a chiusura anticipata quindi alle 21 con bus sostitutivi fino a fine servizio per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Marina ricopia tutto a più ...