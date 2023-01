Traffico Roma del 29-01-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati in redazione Massimo veschi situazione è tranquilla Al momento sulle strade dianche sulle due carreggiate del raccordo anulare si transita senza impegno chi invece si trova sulla A24 laTeramo incontra code di 2 km in direzione di Teramo tra lo svincolo di Castel Madama e quello per vicovaro-mandela questo a causa delintenso ad agevolare gli spostamenti anche oggi come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 Salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge questa sera alle 18 allo stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio Fiorentina Oltre alle consuete modifiche alla circolazione ricordiamo il divieto di fermata sul Lungotevere della Vittoria da Piazzale Maresciallo Giardino fino a Piazza del Fante dettagli di queste ed altre notizie sul sito ...

... volata in Libia per accordi sul gas e sul controllo deldei migranti, da troppo tempo ... e a guida femminile in Italia, e il centenario della "marcia su" di Benito Mussolini. Il quale ...Piazza Re di: un rider 23enne è morto dopo essere stato travolto da un bus - navetta Il rider ... si sono riaccese le proteste dei residenti sui problemi legati aldi quel tratto di ...

Brusca nottata in via dei Giordiani, di fronte il civico 19, al Salario: quasi all’una di notte un camion compattatore Ama, di quelli che svuotano i secchioni dell’immondizia, ...Un rider di 23 anni è stato travolto da un bus-navetta mentre attraversava la strada. Si indaga per omicidio stradale ...