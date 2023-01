Traffico Roma del 29-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno In redazione Massimo veschiscorrevole per ora sulle strade della capitale tempi di percorrenza irregolari anche sulle due carreggiate del raccordo anulare per le basse temperature del mattino è facile incontrare i tratti di strada ghiacciati in questo caso mi raccomando prudenza nella guida e di adeguare la velocità alle condizioni della strada in tanto vince è in corso una cerimonia pubblica all’altare della Patria in Piazza Venezia fino alle 10 possibili ripercussioni aldi zona questa sera invece alle 18 allo stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio Fiorentina Oltre alle consuete modifiche alla circolazione di guardiamo il divieto di fermata sul Lungotevere della Vittoria da Piazzale Maresciallo Giardino fino a Piazza del Fante ritagli di queste ed altre notizie sul sito ...