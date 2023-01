Traffico Roma del 29-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati redazione massimo veschi al momento c’è pocosulle strade die quel poco risulta scorrevole Buone le condizioni meteo per le basse temperature del mattino è facile incontrare i tratti di strada ghiacciati in questo caso mi raccomando prudenza nella guida e di adeguare la velocità alle condizioni della strada la polizia locale qualche incidente in via Nomentana all’altezza di via Dante da Magliano in via Tor de Schiavi all’altezza di via Fiuggi ed è ancora sul Piazzale Appio e Piazza del lavoro mi ricordo Poi questa sera 18 allo stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio Fiorentina Oltre alle consuete modifiche alla circolazione Vi ricordo il divieto di fermata sul Lungotevere della Vittoria da Piazzale Maresciallo Giardino fino a Piazza del Fante dettagli di questa ed altre notizie ...