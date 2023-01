Traffico Roma del 29-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al primo appuntamento situazione tranquilla Al momento al sulle strade della capitale c’è pocoattenzione Comunque due incidenti avvenuti effettivamente in via Nomentana all’altezza di via Dante da Maiano e su via Tor de Schiavi all’altezza di via Fiuggi Vi ricordo questa sera alle 18 allo stadio Olimpico l’incontro di calcio Lazio Fiorentina Oltre alle consuete modifiche alla circolazione ricordiamo il divieto di fermata in Lungotevere della Vittoria da Piazzale Maresciallo Giardino fino a Piazza Fante bene per il momento da Massimo Vai su tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità