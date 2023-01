“Tracce di memoria” con Angela Zapolla e Alessia Ramusino a Milano

Leggi su lopinionista

(Di domenica 29 gennaio 2023) Appuntamento con la performance nata dall’incontro delle due artiste martedì 31 gennaio presso ille della Shoah– Sul filo dellatra Genova e, il 31 gennaio 2023 alle 17.00 Art Commission in collaborazione con ille della Shoah di, nell’ambito della XV edizione della rassegna Segrete, presentadi, Racconto per musica e parole di un viaggio senza ritorno con, violinista,Cotta, cantautrice e ambasciatrice Unicef, e le Guide delle, Anna Loi e Alessandra Jarach. L’evento si terrà alle 17 presso ille della Shoah, in Piazza Edmond J. Safra 1 La ...