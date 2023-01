TOP10 SETTIMANA | LOLITA LOBOSCO IN VETTA | CANALE 5 SI SALVA GRAZIE A MARIA DE FILIPPI

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 22 a sabato 28 gennaio 2023. Inc’èstabilmente a 5,3 milioni. Al secondo postoDe, mentre al terzo Binario 21 con Fabio Fazio e Liliana Segre. Le altre proposte di5 ristagnano sul fondo della classifica. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Le Indagini di5.277.000 #25 C’è Posta per Te 4.809.000 #3 Rai1 Binario 21 4.655.000 #4 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.580.000 #5 Rai1 Blackout (lu) 4.137.000 #6 Rai1 Blackout (ma) 3.962.000 #7 Rai1 Tali e ...

Grazie a questo risultato lunedì Nole, unico giocatore a finire sette stagioni in vetta al ranking ATP, inizierà la sua 374mada numero 1. Djokovic diventa il terzo campione più anziano ...I pugliesi di coach Vincenzo Di Pinto, inper sopperire all'assenza di Stefani si sono ... Precedente Rugby,- Un punto condanna i Lyons alla sconfitta contro Calvisano: 11 - 10 La tua ...

Rugby - Top10: i risultati della dodicesima giornata OnRugby

Rugby, Top10 - I Lyons tornano al Beltrametti per fermare la corsa di ... Piacenza24

Rugby Top 10: Il Viadana oggi in casa del Mogliano per tenere nel ... Mantovauno.it

Top10, scontro diretto tra Colorno e Petrarca - Top10 RugbyMeet

La Top 10 per la settimana del 16 gennaio: "Ginny & Georgia" è il ... About Netflix

È passata una settimana dall'uscita di Rush ... mentre per quanto riguarda un Paese come la Gran Bretagna ha esordito in top 10, in quinta posizione per la precisione, mentre è nelle top 5 anche di ...Il nuovo capitolo della serie RPG tattica attira le attenzioni del pubblico nipponico. Grandi risultati anche per PlayStation 5.