Tifosi scatenati sui social | Juve | dove sei finita?

Primo tempo shock per idella Juventus, che reagiscono con rabbia ma anche con ironia. Ecco i meme più ...TORINO -all'arrivo del pullman della Juventus. Almeno in trecento hanno bloccato tutto attorno allo Stadium per incitare a gran voce la squadra di Max Allegri . Grande trasporto e anche ...

"Pogba is back", "Col Monza la decide lui": tifosi scatenati sui social La Gazzetta dello Sport

Tifosi, che incitamento alla Juve. E striscione per Gianni Agnelli Tuttosport

Juve, Pogba per Vlahovic: la combinazione in allenamento fa ... ilBianconero

Juventus, i tifosi scatenati: “Napoli, come passare da una notte da leoni a una da cogl***i” napolipiu.com

Inter, i tifosi si ribellano contro Skriniar: “Via da Milano” Calcio in Pillole

L'Inter perderà Milan Skriniar a zero. Il difensore slovacco è pronto a raggiungere Parigi in estate, scatenando la delusione di tutti i tifosi nerazzurri. I tifosi dell'Inter attaccano Skriniar sui s ...