Tiago Pinto | “Tutti hanno capito | Zaniolo vuole essere ceduto”

'Non ho problemi di rispondere a domande su Zaniolo, ma ormai tutti hanno capito bene quello che è successo - a parlare è il general manager della Roma- . Nicolò ha chiesto alla società di andare via - ha detto a DAZN - , noi abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione con il suo procuratore. Questa soluzione è arrivata ma in ...Il general manager della Romaa Dazn ha aggiornato sulla spinosa situazione di Nicolò Zaniolo: "Non ho problemi di rispondere a domande su Zaniolo, ma ormai tutti hanno capito bene quello che è successo. Nicolò ha ...

Roma-Napoli, le parole di Tiago Pinto nel pre-partita. Possibilità concrete per cedere Zaniolo “Dico che mancano 48 ore alla fine del mercato, poi a fine mercato parlerò e quello sarà il momento gius ...Poco prima del fischio d'inizio della gara tra Napoli e Roma il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando della situazione che riguarda ...