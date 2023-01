Tiago Pinto | «Il no di Zaniolo ci mette in difficoltà Cessione? Fino a martedì…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 gennaio 2023), general manager della Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli: le dichiarazioni, general manager della Roma, ha così parlato a Dazn. CEDERE– «Non ho problemi nel rispondere, ma ormai tutti hanno capito cosa è successo. Ha fatto una richiesta per andare via, insieme al suo procuratore abbiamo provato a trovare una soluzione che è arrivata. Magari lui non è contento e noi siamo in, questa soluzione era una soluzione ad una richiesta fatta da lui. Con tutti i paletti del FFP non possiamo cedere al no die poi prendere altri giocatori. Vediamo cosa succede, non mi allungo ma è difficile per noi e per tutti».REINTEGRATO – «Abbiamo 48 ore prima della fine ...