Terra Amara Anticipazioni Turche | Demir sta per diventare padre ma Zuleyha è pronta ad abortire!

(Di domenica 29 gennaio 2023) Nelle nuove puntate diviene a sapere che non è sterile, mentresta pensando di non portare avanti la gravidanza... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano ledell'amata telenovela!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 gennaio 2023 , alle 14.10 , Zuleyha , in seguito ad un'uscita di Hunkar, capisce di ad aver ingiustamente incolpato Gulten : di certo, la ...... sabato 28 gennaio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ...

Terra amara, le trame dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Anticipazioni Terra Amara, Mujgan è preoccupata: il folle piano di Demir! ILSIPONTINO.NET

“Terra amara”, le anticipazioni: Hunkar viene smascherata Tv Sorrisi e Canzoni

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 28 gennaio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Terra amara, il riassunto della settimana dal 23 al 28 gennaio Mediaset Infinity

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir viene a sapere che non è sterile, mentre Zuleyha sta pensando di non portare avanti la gravidanza... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipaz ...Nelle puntate turche di Terra amara, Fekeli ferma un tentativo di aggressione nei confronti di Behice da parte di alcuni brutti ceffi ...