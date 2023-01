Terra Amara | anticipazioni 30 gennaio - 4 febbraio 2023 | Gulten violentata

(Di domenica 29 gennaio 2023) La giovaneandrà incontro ad un terribile destino negli episodiin onda su Canale 5 dal 30al 4. Ercument, infatti, con una scusa, la porterà in un posto isolato e la violenterà. Subito dopo, il cugino di Demir verrà ucciso da Yilmaz. Nel frattempo, Zuleyha andrà in ospedale per parlare con Mujgan e darà scandalo per poi perdere i sensi. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci dalla soap opera turca questa settimana., trame puntate dal 30al 4: Zuleyha si scusa conZuleyha si renderà conto che la lettera che aveva spedito ad Yilmaz tramitenon è arrivata a destinazione a causa di ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 gennaio 2023 , alle 14.10 , Zuleyha , in seguito ad un'uscita di Hunkar, capisce di ad aver ingiustamente incolpato Gulten : di certo, la ...... sabato 28 gennaio 2023 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e, Linea Verde ...

Terra amara, le trame dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Anticipazioni Terra Amara, Mujgan è preoccupata: il folle piano di Demir! ILSIPONTINO.NET

“Terra amara”, le anticipazioni: Hunkar viene smascherata Tv Sorrisi e Canzoni

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 28 gennaio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Terra amara, il riassunto della settimana dal 23 al 28 gennaio Mediaset Infinity

Vandalizzato e derubato il frantoio Nata Terra, realizzato sui terreni confiscati alla camorra a Cellole. Vandalizzato e derubato il frantoio Nata Terra, realizzato sui terreni confiscati alla camorra ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...