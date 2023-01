Terni | scontro tra due auto nella notte | muore 36enne L’altro conducente si allontana a piedi | poi viene fermato | è positivo all’alcol

(Di domenica 29 gennaio 2023)mortale tra duealle porte di. L’incidente ha coinvolto una Alfa Romeo 147 e una Smart: ildella Smart, Manuel Galeazzi, unoperaio, padre di una bambina piccola, è stato sbalzato dall’abitacolo ed è morto sul colpo.mobilista, un 24enne originario dell’Est Europa, si è inveceto aed è stato poi rintracciato dalla polizia, ferito e in stato confusionale. Il giovane è stato ricoverato in ospedale ed è stato sottoposto a fermo. Dopo gli accertamenti, è risultato, inoltre dai controlli è emerso che gli era stata revocata la patente. La dinamica dell’incidente è ancora da ...

L'uomo, subito dopo lo, è stato bloccato mentre camminava lungo una strada alla periferia della città. Portato in ospedale aè stato successivamente sottoposto a fermo dalla polizia di ...In stato confusionale e ferito, è stato trasportato all'ospedale diin attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. L'uomo, è risultato positivo all'alcol test. Inoltre a seguito di ...

Scontro tra auto nella notte a Terni: muore un 36enne, l'altro conducente fugge a piedi Virgilio Notizie

Terni, terribile scontro fra due auto: muore a 36 anni LA NAZIONE

Scontro tra auto a Terni, morto un 36enne: fermato conducente altra vettura TGCOM

Scontro mortale a Terni: automobilista positivo all’alcol test e con patente revocata Sky Tg24

Un morto per scontro tra auto alle porte di Terni Agenzia ANSA

L'uomo è stato trovato in stato confusionale e ferito, è stato trasportato all'ospedale di Terni in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria ...Ha 24 anni ed è stato trovato positivo all'alcol. E' piantonato in ospedale. Nello scontro dove ha perso la vita un operaio di 36 anni, padre di una bambina ...