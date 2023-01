Tennis | Torneo Lione Errani si ferma al turno di qualificazione

La romagnola eliminata dalla spagnola Ribera, solo Paolini in tabellone LIONE (FRANCIA) - Sara Errani si ferma al turno di qualificazione dell'"Open 6ème Sens Metropole de Lyon",WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si disputa sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland di Lione, in Francia. La 35enne tennista romagnola, n.103 WTA e nona testa ......il futuro del, ma hai ancora questi due che si sfidano. Per esempio Alcaraz è un giocatore incredibile, ma per me se Rafa scende in campo, al Roland Garros il favorito per vincere il". ...

Australian Open 2023, Djokovic da 10 e lode: battuto in tre set Tsitsipas QUOTIDIANO NAZIONALE

Tennis, macina risultati il torneo giovanile del Forum Corriere Romagna

Torneo di tennis, Lega all’attacco il Resto del Carlino

Dal 30 gennaio torna il torneo Open di tennis "Le Colline Experience" ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

Tennis, da domani al Forum un super torneo giovanile Corriere Romagna

La romagnola eliminata dalla spagnola Ribera, solo Paolini in tabellone LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Sara Errani si ferma al turno di ...Uno degli Slam più gustosi in termini di livello espresso, ma allo stesso tempo anche uno dei più difficili per le difficoltà che ha dovuto ...