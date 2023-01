Tennis | settimana di pausa per l’Italia con la Coppa Davis Quando tornano Sinner | Berrettini e Musetti in campo

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Con il successo di Novak Djokovic è calato il sipario sugli Australian Open 2023. La decima affermazione a Melbourne del campione nativo di Belgrado gli ha permesso di raggiungere in vetta alla graduatoria (maschile) Rafael Nadal alla voce “successi Slam”. Sono 22 i centri del balcanico e l’affermazione è stata perentoria al cospetto del greco Stefanos Tsitsipas, non in grado di contrastare il suo più titolato avversario e costretto ad arrendersi sul punteggio di 6-3 7-6 (4) 7-6 (5). Per Nole, da domani, ci sarà il ritorno in vetta alla classifica mondiale. Il calendario del prossimanon prevede tornei maschili, in quanto dal 3 al 5 febbraio andranno in scena i turni di qualificazione alla fase a gironi delle Finals di. La più antica competizione a squadre sta vivendo un momento molto particolare a causa della ...