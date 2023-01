Tennis | Novak Djokovic devastante sul cemento negli Slam | il serbo precede Roger Federer

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Sono statistiche impressionanti.sconvolge sempre di più per i suoi numeri dopo aver ottenuto il successoAustralian Open 2023. Ilha portato a 10 i sigilli a Melbourne e a 22 le vittorie, raggiungendo in vetta alla graduatoria dell’Era Open, al maschile, Rafael Nadal. Un’affermazione chiara quella contro il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto per 6-3 7-6 (4) 7-6 (5), che gli permetterà da domani di tornare sul trono del ranking ATP, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Una prestazione di grande solidità e concretezza quella di Nole, confermatosi una macchina perfetta sulaustraliano, tenendo conto della serie record di vittorie consecutive nei singoli match (29) e dei 89 successi totali a Melbourne, eguagliando in questo ...