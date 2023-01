Tennis | la NextGen resta distante anni luce dai vari Djokovic | Nadal e Fab4 Una generazione di fenomeni irripetibile

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Con irrisoria facilità. Novakha vinto l’edizione 2023 degli Australian Open, sconfiggendo nella Finale della Rod Laver Arena di Melbourne il greco Stefanos Tsitsipas. Con lo score di 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) in 3 ore esatte di partita, il serbo ha posto il suo 10 sigillo in questo Major, portando a 22 le vittorie Slam e raggiungendo così in vetta a questa graduatoria dell’Era Open Rafael. 22 – @DjokerNole has equalled Rafaelas the men’s player with the joint-most Grand Slam titles in the Open Era (22). Including women, he has equalled Steffi Graf (22) – only Serena Williams has more (23). Goat?#AusOpen pic.twitter.com/DB0u49LPaD — OptaAce (@OptaAce) January 29, 2023 Un match nel quale Nole è quasi sempre stato in controllo, giocando meglio dell’avversario i punti importanti e mettendo in mostra la sua classe. ...