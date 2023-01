Tennis | Djokovic vince l’Australian Open 2023 e torna numero uno del mondo | scavalcato Alcaraz

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) Novaksarà il nuovouno dela partire da lunedì 30 gennaio. Il giocatore serbo ha vintoe si è ripreso la vetta delmondiale, che di fatto non aveva mai abbandonato, ma dopo un controverso 2022 aveva perso. Il trionfo a Melbourne rispedisce invece Nole in vetta al ranking mondiale a quota 7070 punti.dopo 20 settimane Carlos, salito al trono dopo il trionfo allo US. Terzo posto invece per Stefanos Tsitsipas, che si è trovato a una vittoria dal best ranking ma non ha potuto nulla contro. Ci riproverà comunque nel corso della stagione, essendo distante poco meno di 1000 punti. SportFace.